Единый ресурс с информацией о местах в детских садах создадут в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии появится единый ресурс с данными о местах в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Этот вопрос обсудили 28 января 2021 года на заседании постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике в режиме онлайн. Его провела председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.

Новый ресурс будет представлять собой единую базу, где будут содержаться сведения о детях, нуждающихся в местах в детсадах, об их родителях, об учреждениях дошкольного образования республики, об уполномоченных органах местного самоуправления. Кроме того, с помощью этого сайта можно будет узнать о результатах рассмотрения заявлений на предоставление мест в детсадах, об очередности предоставления мест, о требованиях к документам на зачисление и о результатах направления и приема детей в детские сады.

Это позволит гражданам в удобной форме оперативно узнавать всю необходимую информацию о наличии мест в дошкольных учреждениях.

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