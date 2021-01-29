Карта распространения коронавируса на 29 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 29 января 2021 года Фото: pixabay.com

137 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии

По данным на 29 января, 171 пациент выздоровел и был выписан. Однако, к сожалению, от болезни скончалось трое мужчин старше 65 лет.

За сутки в республике сделали 3 628 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии провели 816 733 исследования.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 222

Воткинск - 1 101

Глазов - 1 234

Можга - 1 117

Сарапул - 907

Завьяловский район - 1 460

Алнашский район - 560

Балезинский район - 393

Вавожский район - 226

Воткинский район - 294

Глазовский район - 206

Граховский район - 161

Дебесский район - 213

Игринский район - 501

Камбарский район - 190

Каракулинский район - 193

Кезский район - 267

Кизнерский район - 277

Киясовский район - 181

Красногорский район - 289

Малопургинский район - 367

Можгинский район - 273

Сарапульский район - 286

Селтинский район - 243

Сюмсинский район - 197

Увинский район - 646

Шарканский район - 366

Юкаменский район - 212

Якшур-Бодьинский район - 362

Ярский район - 208

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