Карта распространения коронавируса на 29 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 29 января 2021 года
Фото: pixabay.com
137 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии
По данным на 29 января, 171 пациент выздоровел и был выписан. Однако, к сожалению, от болезни скончалось трое мужчин старше 65 лет.
За сутки в республике сделали 3 628 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии провели 816 733 исследования.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 222
Воткинск - 1 101
Глазов - 1 234
Можга - 1 117
Сарапул - 907
Завьяловский район - 1 460
Алнашский район - 560
Балезинский район - 393
Вавожский район - 226
Воткинский район - 294
Глазовский район - 206
Граховский район - 161
Дебесский район - 213
Игринский район - 501
Камбарский район - 190
Каракулинский район - 193
Кезский район - 267
Кизнерский район - 277
Киясовский район - 181
Красногорский район - 289
Малопургинский район - 367
Можгинский район - 273
Сарапульский район - 286
Селтинский район - 243
Сюмсинский район - 197
Увинский район - 646
Шарканский район - 366
Юкаменский район - 212
Якшур-Бодьинский район - 362
Ярский район - 208
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