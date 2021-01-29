Три разных хора объединились в проект «Хоровая триада» в Ижевске

Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина и руководитель проекта «Хоровая триада» Екатерина Хабибуллина Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кого объединил проект «Хоровая триада» и где можно услышать участников - об этом сегодня говорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина и руководитель проекта «Хоровая триада» Екатерина Хабибуллина рассказали, как проходили репетиции во время пандемии коронавируса и от чего организаторам пришлось отказаться. Подробнее в нашем подкасте.

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