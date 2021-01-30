За порнопереписку со школьницей в Ижевске осудили работника культуры

В Ижевске осудили работника культуры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудили 44-летнего работника одного из местных учреждений культуры. Мужчина признан виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, все началось в 2017 году. Мужчина переписывался с 13-летней девочкой в социальных сетях, обсуждал сексуальные темы, отправил ей фотографии порнографического характера. При этом выдавал себя за 14-летнего парня и присылал девочке чужие снимки.

При вынесении приговора суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств – признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, возмещение морального вреда, наличие престарелой матери, состояние здоровья, положительные характеристики и другие.

В итоге его осудили на 2 года и 11 месяцев лишения свободы. И назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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