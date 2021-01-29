Фельдшера сокрой помощи из Ижевска осудили за кражу у пациента Фото: pixabay.com

37-летний фельдшер станции скорой медицинской помощи осужден за кражу денег с банковского счета пациента. Он должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Уголовное дело рассматривалось Устиновским районным судом Ижевска. В ходе расследования было установлено, что мужчина, находясь на выезде у пациента в квартире воспользовался его телефоном с помощью которого перевел с карты пострадавшего 5000 рублей на свой счет.

Кстати, при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства. Например, тот факт, что сам осужденный принимал активное участие в расследовании. Также он признал свою вину, раскаялся, извинился перед пострадавшим и вернул похищенные деньги. Кроме того у ижевчанина есть малолетний ребенок. Учитывалось еще и состояние здоровья фельдшера и его положительные характеристики.

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