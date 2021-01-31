Усиление ветра ожидается в Удмуртии

Ожидается метель и сильный снегопад Фото: Константин ИВШИН

Ночью и днем 1 февраля в Удмуртии ожидается метель и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Порывы южного ветра будут достигать 15 — 18 м/с. Днем 2 февраля прогнозируют сильный снегопад.

Населению рекомендуют держать включенными радиоприемники и телевизоры, следить за передаваемой информацией. Топящиеся печи и включенные обогреватели не стоит оставлять без присмотра. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом вместо личного. Если вы все-таки выезжаете на автомобиле, укомплектуйте его буксировочным тросом, а также положите в машину запас теплых вещей и топлива. На дороге соблюдайте безопасную дистанцию.

Обращайте внимание на сосульки на крышах. При обнаружении снежной наледи обратитесь в управляющую компанию.

Напомним, всю следующую неделю в республике будет тепло и снежно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спортсменка из Удмуртии заняла пятое место на чемпионате Европы по биатлону

Подземный переход около УдГУ могут отремонтировать в Ижевске

Таксист из Удмуртии украл металлолом на 82 тысячи рублей