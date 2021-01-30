Спортсменка из Удмуртии заняла 5 место на Чемпионате Европы по биатлону

Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова. Фото: instagram.com/vasnetsova.lera

Накануне, 29 января, уроженка Удмуртии Валерия Васнецова заняла 5-е место в спринтерской гонке Чемпионата Европы по биатлону. Он проходит в польском Душники-Здруй.

Валерия допустила всего 1 промах в стрельбе и уступила победившей Байбе Бендике из Латвии всего 12,3 секунд. До бронзовой медали биатлонистке из Можги не хватило менее 3 секунд.

- Если последствия твоей ошибки можно исправить, значит, это была не ошибка. Спасибо за еще один бесценный опыт. Сегодня 5 место и отличная позиция для завтрашней атаки, - написала девушка у себя в «Инстаграм».

Отметим, серебро гонки досталось норвежке Каролин Эрдал, третье место заняла россиянка Анастасия Шевченко.

Уже сегодня, 30 января, наша спортсменка поборется за призовые места в гонке преследования.

Ранее Валерия сообщила, что на чемпионате Европы будет бороться за медали в каждой гонке, а также что хочет попасть на чемпионат мира.

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