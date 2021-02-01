Количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов уменьшилось в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершилась инвентаризация парниковых газов за 2019 год. Выяснилось, что республика сократила количество выбрасываемых в атмосферу газов с 22 млн тонн до 12,88 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что уменьшение выбросов связано с изменением структуры топливного потребления. Этого добились за счет замещения каменного и бурого угля, которые использовались как котельно-печного топливо, на природный газ.

Важно отметить, что 30% парниковых газов от выброшенных в 2019 году 57% поглощают леса Удмуртии, которые затем перерабатывают его в кислород.

Данные за 2020 год будут готовы в конце 2021 года.

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