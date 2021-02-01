Снежные заносы и плохая видимость: водителей Удмуртии просят быть аккуратнее на дорогах

Снежные заносы и плохая видимость ожидается на дорогах Удмуртии 1 февраля Фото: pixabay.com

1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что, по данным метеорологических прогнозов, в регионе ожидаются продолжительный снегопад и метель. В связи с этим на дорогах республики наблюдаются снежные накаты и заносы, а также плохая видимость. Из-за этого может увеличится число ДТП.

Поэтому водителей просят быть внимательными на дороге. Сегодня стоит максимально снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями и исключить обгоны, особенно с выездами на встречную полосу. А если есть возможность, от поездок сегодня лучше воздержаться.

А мы уже рассказали вам о погоде на сегодня.

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