Пожарные Удмуртии спасли пять человек из пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Накануне днем, 1 февраля, в Сарапуле загорелась квартира в двухэтажном доме по улице Карла Маркса. На место выехали пожарные подразделения. К их приезду открытый огонь был в квартире на первом этаже и лестничной клетке, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

- Густой черный дым шел из подъезда и из окон всех квартир. Из окон квартир на втором этаже люди просили о помощи. С одной стороны у открытого окна стояла мать с ребенком, на соседнем балконе девочка-подросток, с другой стороны на балконе стояла бабушка. Все были очень напуганы, кричали и звали на помощь, - говорит Андрей Фикс, заместитель начальника 13-й пожарно-спасательной службы г. Сарапула.

Троих взрослых и двоих детей спасли со второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Он не пострадали. А также спасатели отправились в эпицентр возгорания на разведку через горящий подъезд.

- От очевидцев поступила информация, что в одной из квартир также могут находиться люди: два пенсионера. Один из них – с инвалидностью. Позже, надев на них спасательные устройства, бойцы ГДЗС вынесли наружу и до прибытия бригад скорой помощи оказывали первую помощь пенсионеру. Он отравился угарным газом, мы проводили искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, - рассказывает Андрей Фикс.

Однако, спасти его пожилую жену не удалось.

Также в больницу был доставлен хозяин квартиры с ожогами на ногах. Из горящего дома он смог выбраться сам.

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