Карта распространения коронавируса на 2 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 2 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за сутки выявили 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Трое жителей, к сожалению, скончались от болезни. Это мужчины 65 лет и 81 года, и женщина 69 лет. При этом 122 пациента выздоровели и были выписаны.
В нашей республике уже сделали 826 024 теста на коронавирус. 1 438 исследований из них провели лишь за последние сутки.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 447
Воткинск - 1 108
Глазов - 1 248
Можга - 1 124
Сарапул - 940
Завьяловский район - 1 508
Алнашский район - 567
Балезинский район - 410
Вавожский район - 233
Воткинский район - 299
Глазовский район - 207
Граховский район - 171
Дебесский район - 213
Игринский район - 501
Камбарский район - 191
Каракулинский район - 193
Кезский район - 267
Кизнерский район - 285
Киясовский район - 181
Красногорский район - 292
Малопургинский район - 371
Можгинский район - 274
Сарапульский район - 289
Селтинский район - 247
Сюмсинский район - 197
Увинский район - 657
Шарканский район - 373
Юкаменский район - 213
Якшур-Бодьинский район - 371
Ярский район - 208
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