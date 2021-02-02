Карта распространения коронавируса на 2 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 2 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за сутки выявили 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Трое жителей, к сожалению, скончались от болезни. Это мужчины 65 лет и 81 года, и женщина 69 лет. При этом 122 пациента выздоровели и были выписаны.

В нашей республике уже сделали 826 024 теста на коронавирус. 1 438 исследований из них провели лишь за последние сутки.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 447

Воткинск - 1 108

Глазов - 1 248

Можга - 1 124

Сарапул - 940

Завьяловский район - 1 508

Алнашский район - 567

Балезинский район - 410

Вавожский район - 233

Воткинский район - 299

Глазовский район - 207

Граховский район - 171

Дебесский район - 213

Игринский район - 501

Камбарский район - 191

Каракулинский район - 193

Кезский район - 267

Кизнерский район - 285

Киясовский район - 181

Красногорский район - 292

Малопургинский район - 371

Можгинский район - 274

Сарапульский район - 289

Селтинский район - 247

Сюмсинский район - 197

Увинский район - 657

Шарканский район - 373

Юкаменский район - 213

Якшур-Бодьинский район - 371

Ярский район - 208

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