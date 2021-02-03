Начальником управления экономики и инвестиций Ижевска назначили Евгения Леонтьева Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Евгения Леонтьева назначили начальником управления экономики и инвестиций администрации Ижевска. До этого, с 2018 года, он возглавлял управление экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Должность начальника управления экономики и инвестиций ранее занимал Дмитрий Загребин. Теперь его назначили замглавой администрации Ижевска.

А сам Евгений Леонтьев недавно баллотировался в мэры Ижевска, и даже стал финалистом конкурса вместе с нынешним главой Олегом Бекмеметьевым.

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