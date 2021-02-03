В аварии на перекрестке в Ижевске пострадала 7-летняя девочка

Одна из машин врезалась в столб Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне утром, 2 февраля, напротив дома №40А по улице Клубная в Ижевске на регулируемом перекрестке произошла авария с участием двух автомобилей. 43-летняя женщина-водитель «Шкоды-Фабиа» поворачивала налево, при этом не уступив дорогу встречной «Ладе-Гранта». Так произошло столкновение. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и 7-летняя девочка, которая находилась с ней в машине. Отмечается, что ребенок был в детском кресле. 23-летний водитель отечественной легковушки не пострадал.

А вот его машина «Лада-Гранта» после столкновения отлетела в столб, стоящий на тротуаре. Капот и передний бампер сильно смяты.

Автомобиль «Шкода-Фабиа» также от удара получил повреждения - смято правое крыло машины, сломаны фары и колесо.

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