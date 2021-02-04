72 тысяч гектар в Удмуртии засеют элитными семенами Фото: pixabay.com

Минсельхоз Удмуртии сообщает, что в 2021 году 72 тыс. га посевных площадей республики будут засеяны элитными семенами. Это стало возможным благодаря запасам, которые были сформированы за минувший год. Кстати, с каждым годом в регионе все больше площадей засеиваются семена категорий «элита» и «суперэлита».

В 2020 году их произвели более 5 тысяч тонн в Удмуртии.

- Напомним, полевой сезон-2020 выдался удачным для семеноводства – сертифицированные семена высоких репродукций на реализацию подготовили не только семеноводческие хозяйства, но также и рядовые, - говорится в сообщении.

Самые высокие показатели по объему реализации элитных семян наблюдаются в Вавожском, Можгинском, Граховском, Глазовском, Алнашском и Шарканском районах.

Кстати, семена, произведенные в Удмуртии, успешно экспортируются в другие регионы нашей страны.

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