72 тысяч гектар в Удмуртии засеют элитными семенами
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Минсельхоз Удмуртии сообщает, что в 2021 году 72 тыс. га посевных площадей республики будут засеяны элитными семенами. Это стало возможным благодаря запасам, которые были сформированы за минувший год. Кстати, с каждым годом в регионе все больше площадей засеиваются семена категорий «элита» и «суперэлита».
В 2020 году их произвели более 5 тысяч тонн в Удмуртии.
- Напомним, полевой сезон-2020 выдался удачным для семеноводства – сертифицированные семена высоких репродукций на реализацию подготовили не только семеноводческие хозяйства, но также и рядовые, - говорится в сообщении.
Самые высокие показатели по объему реализации элитных семян наблюдаются в Вавожском, Можгинском, Граховском, Глазовском, Алнашском и Шарканском районах.
Кстати, семена, произведенные в Удмуртии, успешно экспортируются в другие регионы нашей страны.
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