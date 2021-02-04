Промчался на красный свет: водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске

Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе во время неудачного маневра Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне днем, 3 февраля, напротив дома №2 по улице Мельничная в Ижевске, водитель на автомобиле «Шевроле Авео» сбил 70-летнюю женщину. 35-летний мужчина промчался через перекресток на красный свет. В этот момент дорогу переходила пенсионерка, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Женщина получила травмы и ее увели в больницу.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Авео», ехал по улице Промышленная. Он объезжал остановившийся на перекрестке автомобиль «ГАЗ», за которым разворачивался «Шевроле Круз», который виновник аварии не видел. Чтобы не врезаться в автомобиль мужчине пришлось повернуть на улицу Мельничная, где он, после этого маневра, сбил пешехода.

Сейчас проводится расследование.

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