Началась разработка концепции реконструкции биатлонного комплекса в Ижевске

В 2021 году будет проведен первый этап реконструкции комплекса Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртии совместно с Союзом биатлонистов России начали разработку концепции реконструкции биатлонного комплекса имени Демидова в нашей республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

- В этом году планируем выполнить первый этап проектных работ. Также стоит стратегическая задача по увеличению номерного фонда гостиницы, в которой размещают спортсменов при проведении соревнований, - сказал министр спорта Александр Варшавский.

Наш биатлонный комплекс является одним из основных в стране. Поэтому необходимость улучшения его инфраструктуры и условий проживания спортсменов обсуждается с главой Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым.

Кроме того в сообщении отмечается, что такая необходимость появилась в связи с тем, что уже через два года Россия сможет претендовать на проведение международных соревнований.

Кстати, на территории комплекса ежегодно проводятся соревнования «Ижевская винтовка».

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