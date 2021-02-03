Суд не изменил приговор для экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 3 февраля, в Верховном суде Удмуртии, Закончилось рассмотрение апелляции экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его защитника Галины Сбоевой, которое началось еще накануне. Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи. В итоге, приговор суда, которым за взятку в особо крупных размерах ему назначено 10 лет строгого режима и штраф 275 млн рублей, оставили без изменений.

В последнем слове Александр Соловьев заявил, что вину не признает, а также извинился перед своей семьей. С учетом времени, проведенного Соловьевым в СИЗО пока шло расследование, в колонии ему останется пробыть почти 6,5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Напомним, 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии. Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Заявление на обжалование приговора суда осужденный подал 28 октября 2020 года.