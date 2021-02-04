Почти два миллиона рублей похищено с банковских счетов пенсионерки в Ижевске

Злоумышленники предлагали перевести деньги на "безопасный счет" Фото: Амир Закиров

В Ижевске возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи с похищением у 68-летней пенсионерки 1 миллиона 700 тысяч рублей с разных счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине с разных номеров несколько раз звонили мошенники, представляясь сотрудниками банка. Они говорили, что якобы зафиксировали попытки незаконных переводов со счетов женщины. Чтобы предотвратить такую активность пенсионерке предлагалось снять средства со всех счетов и перевести на «безопасный счет». Также они предупреждали ижевчанку, что рассказывать о том, зачем она снимает деньги в банках - нельзя.

В течении пяти дней, она перевела все свои сбережения на 6 неустановленных счетов злоумышленников.

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