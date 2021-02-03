Двое молодых людей из Удмуртии вырубили деревья в природном парке на полтора миллиона Фото: pixabay.com

В Шарканском районе Удмуртии задержали местных жителей 2001 г. р. и 2003 г. р. по подозрению в незаконной рубке деревьев на территории природного парка. Они уничтожили сосны и елки на сумму 1 миллион 458 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Незаконные действия на территории природного парка обнаружили сотрудники лесничества и сообщили в полицию. Выяснилось, что молодые люди собирались продать деревья на пилораму.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет либо штрафа в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей.

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