8 февраля в Ижевске стартует операция «Пешеход» Фото: Диля Ахмадишина

С 8 по 17 февраля в Ижевске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД буду пристальнее следить за пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте, а также за водителями, которые не уступают дорогу переходящим людям. Об этом сообщает пресс-служа УМВД по Ижевску.

Она пройдет в целях профилактики и снижения числа ДТП. Так как по статистике за январь 2021 года на дорогах в Ижевске произошло 25 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли.

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