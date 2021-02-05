За 2020 год в Ижевске отловили 519 бродячих животных Фото: pixabay.com

В 2020 году в Ижевске отловили 519 бродячих животных. 397 четвероногих стерилизовали, а кастрировали - 89. Такие итоги 645 рабочих выездов, 34 из которых были экстренными, за минувший год подвела организация АНО «Желтая бирка» в своих социальных сетях.

Кроме того для 11 животных, которые пострадали от рук людей или в ДТП, провели лечение. Новый дом обрели 134 животных.

- Конечно же в одиночку это было бы невозможно. Все это только благодаря Вашей моральной поддержке, физической и финансовой помощи! Это наш общий успех в спасении животных! - говорится в сообщении.

Кстати, пресс-служба администрации Ижевска сообщила, что в 2021 году отловом и содержанием животных без владельцев на территории столицы Удмуртии также поручено заниматься АНО «Желтая бирка». С организацией заключили муниципальный контракт и выделили для финансовой поддержки 1,3 млн рублей.

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