В Ижевске отремонтируют дорогу на аэропорт

Ремонт дороги на аэропорт запланирован на май фото:архив "Комсомольской правды"

Участок объездной дороги, соединяющий трассу Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Воткинск будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт на проведение дорожных работ уже заключен. Об этом заявила пресс-служба Правительства УР .

Дорога была построена в 2006 году, и с тех пор капитально не ремонтировалась.

По плану работ, предстоит провести ремонт дорожного полотна на протяжении 9,786 км. Помимо замены двух слоев асфальтобетона, на участке установят сигнальные столбики и барьерные заграждения. Дорожные работы планируется начать уже в мае.

Участок объездной дороги города Ижевска от автодороги Ижевск-Аэропорт до автодороги Ижевск-Воткинск станет одним из основных подъездных путей к новому аэровокзалу.

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