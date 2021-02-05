Единственная в Удмуртии площадка для проведения чемпионатов WorldSkills появится в Ижевске

Директор техникума радиоэлектроники и информационных технологий им. А. В. Воскресенского Екатерина Кривоногова Фото: личный архив героев

С 1 февраля на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) проходит «Марафон ссузов». Сегодня к нам в студию придет директор техникума радиоэлектроники и информационных технологий им. А. В. Воскресенского Екатерина Кривоногова.

С 14:00 до 14:45 будем обсуждать с ней, какие экзамены нужно сдавать, чтобы попасть в техникум, с какими предприятиями города сотрудничает учебное заведение и какие технологии используются в обучении. А главное, Екатерина Кривоногова расскажет, об открытии единственной в Удмуртии площадки для проведения чемпионатов WorldSkills «Электронике».

Подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+), 107.6 FM, сегодня, 5 февраля, в 14:00. Свои вопросы по теме вы можете задавать, присылая нам сообщения в Viber по номеру 89120070806, или звонить на прямую линию во время эфира по телефону 945094.

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