Песок или реагент? Почему в Ижевске делают выбор в пользу второго

Фото: Сергей Грачев

Каждое второе ДТП в России связано с гололедицей на дорогах. На фоне этой статистики информация о том, что количество дорожно-транспортных происшествий в Удмуртии за 2020 год уменьшилось на 9,5 процента, заставляет поразмышлять о причинах снижения аварийности. Безопасные дороги - чистые дороги. Согласно общемировому стандарту, асфальтовое покрытие не должно иметь снега и наледи в любой период года.

Чтобы соблюдать данное требование, в городах нашей страны дорожные службы внедряют общемировую практику уборки - с использование материалов, которые позволяют снегу не смерзаться, а оставаться талым и рыхлым, пока его не сметут. Без добавления этих средств снег за пару часов превращается в плотную ледяную корку.

В минувшем зимнем сезоне в столице Удмуртии сократили использование пескосоляной смеси в пользу современных противогололедных материалов.

- В прошлом году объем использованного песка на дорогах города был в 20 раз меньше, чем в позапрошлую зиму, - приводит официальный сайт администрации Ижевска слова мэра города Олега Бекмеметьева. - Это позволило сэкономить на прочистке ливневок, избежать вертикального роста газонов, а самое главное - пыльных бурь весной и летом.

Этой зимой, по словам Олега Бекмеметьева, обработка дорог проходит аналогичным образом - на дорогах с твердым покрытием применяется реагент, на остальных объектах - пескосоляная смесь.

Еще один плюс использования современных антигололедных средств - оперативность. Норма расхода реагентов в 7 - 10 раз ниже, чем пескосоляной смеси. В Ижевске подсчитали, что на год коммунальным службам города потребуется немногим более 10 тысяч тонн. Одним парком техники можно обработать больше улиц за один раз. И сделать это можно заранее - до выпадения осадков.

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