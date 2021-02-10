В Удмуртии принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»

С 10 января в Удмуртии начнут принимать заявки на участие в программе «Земский учитель»
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии уже второй год реализуется федеральная программа «Земский учитель». Тех педагогов, которые отправятся в сельскую местность, будут выбирать благодаря конкурсному отбору. Кстати, все они получат выплату в размере миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.
Участниками федеральной программы могут стать учителя до 55 лет, которые готовы переехать в сельскую местность или города с численностью населения до 50 тысяч жителей и отработать там 5 лет. За это они получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Данные выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Также в конкурсе будут дополнительные критерии отбора, которые будут давать всем участниками дополнительные баллы, по сумме которых и определят победителей. В прошлом году это были 14 педагогов Удмуртии.
Подать заявку на участие учителя смогут уже сегодня в «Институте развития образования». Продлится прием заявлений до 15 апреля.
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