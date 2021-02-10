62-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии

В регионе выявили 98 новых случаев заболевания Фото: pixabay.com

В Удмуртии выявили еще 98 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

За минувшие сутки, к сожалению, скончался 62-летний мужчина. 101 человек выздоровел и был выписан.

Кстати с начала массовой вакцинации уж поставили вакцину 10 027 человек.

По данным на утро 10 февраля в Удмуртии зафиксировано 26 613 случаев заражения за все время распространения болезни. Из них вылечились 23 213 человек. А 348 случаев течения болезни закончились летальным исходом.

За сутки сделали 1 422 тестов на коронавирус. А всего уже провели 843 087 исследований в регионе.

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