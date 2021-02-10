Житель Удмуртии взял в заложники бабушку и угрожал ей ножом

Позже пенсионерку освободила полиция и ее отправили в больницу Фото: pixabay.com

В ночь с 5 на 6 февраля в поселке Игра 40-летний житель Завьяловского района взял в заложники 86-летнюю бабушку своей супруги. Он вломился в квартиру пожилой женщины и начал угрожать ей ножом. Поводом стала ссора с супругой. Жена подозреваемого после их конфликта уехала к родителям в поселок Игра. Мужчина отправился за ней.

Там он увидел машину супруги около дома ее бабушки. Тогда он и решился на преступление. Он забрал телефон пожилой женщины и сказал, что не отпустит ее до тех пор, пока жена не вернется.

Позже пенсионерку освободила полиция и ее отправили в больницу.

После этого мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном лишении свободы, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Сейчас опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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