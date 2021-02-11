Датабанк упростил погашение ипотеки средствами маткапитала

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Датабанк упростил для своих клиентов процедуру погашения ипотечного кредита средствами материнского капитала. Об этом журналистам рассказал начальник отдела кредитования физических лиц АО «Датабанк» Алсу Кононова.

Раньше процесс перевода средств маткапитала на оплату ипотеки отнимал очень много времени. Клиентам приходилось обращаться в региональное отделение Пенсионного фонда России и в банк, оформлять большое количество справок.

«Теперь молодым родителям не нужно тратить время и ходить в ПФР за справкой о праве применения материнского капитала и сумме. Им достаточно подать пакет документов для оформления ипотеки в Датабанк, а мы сами запросим у ПФР необходимую информацию», – сообщила Алсу Кононова.

Требуется лишь прийти в банк и подать заявку с указанием сведений о доступном материнском капитале. Датабанк рассмотрит заявку, после чего самостоятельно обменяется с ПФР необходимыми документами. Клиенту остаётся лишь ждать поступления денег на счёт.

Таким образом, благодаря внедрённому в Датабанке электронному документообороту с ПФР, процедура погашения ипотечного кредита средствами маткапитала стала значительно проще и быстрее для клиента.

Еще одним банковским продуктом, призванным помочь семьям решить проблемы с жильём, не дожидаясь перевода денег из ПФР, является ипотечный кредит в размере материнского капитала. Кредит предоставляется на покупку квартиры, дома, комнаты или на завершение строительства жилого дома. Важно, что его можно взять без первоначального взноса, оценки объекта недвижимости и страховки.

Срок кредитования – шесть месяцев, а сумма кредита равна сумме, обозначенной в сертификате на материнский капитал. Погашение кредита – в конце срока за счет поступления средств из Пенсионного фонда России. Процентная ставка от 15% до 15,5% годовых.

Благодаря электронному документообороту с ПФР клиенты Датабанка могут оперативно погасить ипотечный кредит и создать комфортные условия для своих детей уже сейчас, не откладывая это на неопределённый срок и не прибегая к сомнительным услугам «обнальщиков» материнского капитала.

Но и это еще не все! До 28 февраля 2021 года для клиентов Датабанка по определенным ипотечным программам «Банка ДОМ.РФ» процентная ставка по ипотеке снижена на 0,5 процентных пункта!

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