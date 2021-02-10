На строительство социальных объектов в регионах Удмуртии выделили 1,6 млрд рублей Фото: pixabay.com

В ходе прямого эфира в социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился планами на Год Села. В 2021 году на строительство и благоустройство объектов социальной инфраструктуры выделили 1,6 млрд рублей.

Так, в регионах республики должно появится 8 детских садов и 5 школ, капитально отремонтируют 29 ДК и 22 спортивных объектов, а еще обстроят 49 дворовых территорий и 86 общественных пространств.

- На развитие сельской дорожной сети в Год села будет направлено 2,3 млрд рублей. На эти средства отремонтируем более 154 км. Уверен, нам удастся в течение года увеличить финансирование этого направления, — рассказал Александр Бречалов.

Кстати еще планируют проложить водопроводы и газопроводы. И обеспечить 69 муниципалитетов телефонной связью и интернетом.

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