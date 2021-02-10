Есть вопрос: когда родители смогут посещать утренники в детских садах Удмуртии?

Заведующие детских садов смогут решить и возобновлять ли им работу дополнительных секций и кружков
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Вчера, 9 февраля, во время прямого эфира в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что от граждан поступают обращения с просьбами разрешить присутствовать родителями на утренниках в детских садах. Это связано, конечно, с приближением праздников - 23 Февраля и 8 Марта.
Глава заявил, что дошкольные учреждения могут самостоятельно принимать решения по этому вопросу.
- Я понимаю, насколько это важно для детей и родителей. Самое главное - текущая ситуация позволяет нам совместно с управлением Роспотребнадзора по Удмуртии такое решение принять, - отметил Александр Бречалов.
Кроме того, заведующие детских садов смогут решить, возобновлять ли им работу дополнительных секций и кружков.
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