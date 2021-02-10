Есть вопрос: что привнесет развитие водородной энергетики в жизнь жителей Ижевска?

Расскажем о плюсах и минусах использования водородной энергетики Фото: Архив «КП» в Ижевске

В студии радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+) обсудили перспективы развития и применения водородной энергетики. Спикерами выступили Юрий Добровольский, руководитель Центра компетенций НТИ «Технологии новых и мобильных источников энергии» ИПХФ РАН, Андрей Копысов , проректор по научной и инновационной деятельности ИжГТУ и Дмитрий Мельниченко, проректор по социальному развитию и воспитательной работе.

Из нашего подкаста вы узнаете: Что привнесет развитие водородной энергетики в жизнь жителей Ижевска? Где и в каких сферах ее можно применять? А также плюсы и минусы использования водородной энергетики.