33-летний ижевчанин вел интимные переписки с маленькими девочками

Жертвами стали две 12-летние школьницы и девочка 11 лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске будут судить 33-летнего местного жителя за развратные действия в отношении малолетних. Подозреваемый в 2018-2019 годах вел интимные переписки с малолетними девочками и просил их присылать ему соответствующие фотографии, об этом порталу IZHLIFE рассказала следователь следственного отдела СУ СКР по Первомайскому району Ижевска Юлия Бычкова.

Сам мужчина также высылал им фотографии порнографического характера. При этом, когда он знакомился с девочками в сети, он представлялся 14-летней школьницей-лесбиянкой. Для переписок со своими жертвами он создал фейковую страницу в соцсети «ВКонтакте» и пользовался фотографиями подростков, которые находил в интернете.

Жертвами стали две 12-летние школьницы и девочка 11 лет. О противоправных действиях мужчины стало известно благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, которые в мае 2020 года проводили сотрудники отдела «К» МВД по Удмуртии.

— В таком возрасте подросткам просто хотелось пообщаться. Все пострадавшие из благополучных, полных семей, нормально учились в школах. Они не осознавали, что происходит. Сейчас они говорят, что вообще не понимают, почему вели такие переписки, — рассказывает следователь.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело по статье 132. ч. 4 УК РФ - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Для этого следователям пришлось доказать с помощью психологической экспертизы, что дети находились в беспомощном состоянии.

А у Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии в этом году юбилей – 10 лет. «Комсомолка» поздравляет следователей с профессиональным праздником и в честь этого периодически рассказывает о следователях и их интересных делах.

Юлия Бычкова из Первомайского Следственного отдела специализируется на расследовании преступлений против детей и совершенных детьми. В ее практике есть дела о педофилии, подростковых кражах и других преступлениях.

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