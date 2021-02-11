248 школьников из Удмуртии разработали и представили свои технические проекты на конкурсе

Юные изобретатели придумали и создали проект по видеонаблюдению за пчёлами, умное освещение для дома, проект «Биокамин» и другое Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

В рамках Дня Фестиваля науки в Ижевске подвели итоги конкурса технических проектов «Техностарт». Там 248 школьников из Удмуртии представили 137 различных технологических проектов и устройств, среди которых компьютерные игры, web-проекты, арт- и дизайн-объекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Так, юные изобретатели придумали и создали проект по видеонаблюдению за пчёлами, умное освещение для дома, проект «Биокамин», ферму по разведению двухстворчатых моллюсков для очистки пруда от сине-зелёных водорослей и многое другое.

- Основной целью конкурса является выявление и поддержка технически одаренных обучающихся, проявляющих интерес к технике и техническому творчеству, а также профориентация учащихся на технические, конструкторские и инженерные специальности, - говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

33-летний ижевчанин вел интимные переписки с маленькими девочками

Жители BershaCity в Ижевске: Мы знаем, как объединить соседей