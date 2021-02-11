В 2021 году на перекрестке Орджоникидзе и Советской в Ижевске появится светофор

Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Почему отказались от идеи переноса перехода около Дворца спорта и насколько законны шлагбаумы во дворах - эти и другие вопросы мы обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Спикерами выступили Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Подробнее в нашем подкасте.

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