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В 2021 году на перекрестке Орджоникидзе и Советской в Ижевске появится светофор

Представители ГИБДД рассказали какие еще изменения ждут автолюбителей
Анна Митрофанова
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Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Почему отказались от идеи переноса перехода около Дворца спорта и насколько законны шлагбаумы во дворах - эти и другие вопросы мы обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Спикерами выступили Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Подробнее в нашем подкасте.

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