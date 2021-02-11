3-летняя девочка отравилась угарным газом в пожаре в Ижевске

Огонь тушили 22 спасателя Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

На улице Песочной в Ижевске загорелся деревянный дом. На место незамедлительно выехали 22 спасателя и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. В доме в момент возгорания находилась 3-летняя девочка, которая получила легкое отравление угарным газом. Ей оказали помощь, но госпитализация не потребовалась.

Мать малышки вышла на улицу, чтобы покормить лошадей. Затем она вдруг заметила, что из трубы идет черный дым. Это насторожило женщину и она вернулась в дом. Когда она открыла дверь, внутри все было в дыму.

Женщина сразу кинулась спасать дочь и вынесла ее на свежий воздух. После чего она вызвала пожарных.

Причины пожара выясняются

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