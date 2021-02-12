Погода в Ижевске на 12 февраля: облачно и температура -16°С

В Ижевске потеплеет до -16
Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 февраля, пятница. Наконец-то морозы начали отступать! «Комсомолка» расскажет, какую погоду ждать сегодня.
По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем ожидается облачная погода, ветер восточный 4 м/с, температура воздуха опустится до -16…-14°С. К вечеру пойдет небольшой снег.
Ночью столбик термометра поднимется до отметки -11...-9°С.
Магнитное поле спокойное.
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