Дороги в Ижевске будут ремонтировать круглосуточно

Работы планируют начать в мае Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии в 2021 году отремонтируют 9 объектов, общая длина которых составляет 6,69 км, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Это два участка в Индустриальном районе -улицы Совхозная и переулок Спартаковский. Еще два объекта в Октябрьском районе Ижевска – это улицы М. Горького и Нижняя. А еще асфальт обновят на улицах Восточная, Красная, Ленина и Революционная Первомайского района. И дорога по улице Ворошилова, которая относится к Устиновскому району.

Одним из самых проблемных как раз считается последний объект. Жители жалуются на состоянии дорожного полотна по улице Ворошилова уже не первый год.

- Для Устиновского района улица Ворошилова – одна из основных магистралей. Здесь проходит много маршрутов общественного транспорта, расположено много социальных учреждений, школ, детских садов, торговых центров и магазинов. Ремонт будет выполнен на всем протяжении объекта – это 1,4 км, то есть от кольца на улице 9-ое Января до кольца на улице Автозаводская, - комментирует ситуацию глава города Олег Бекмеметьев.

В зависимости от участка дороги будут выбирать в какое время его ремонтировать – ночное или дневное. Так получается, что дорожным службам придется работать круглосуточно. Например, на улице Ворошилова работы будут проводится днем, так как она не является самой загруженной. А вот асфальт в центральном квадрате города будут укладывать в ночное время, чтобы не перекрывать движение общественного транспорта.

- Улица Горького является наиболее технически сложным участком в связи с тем, что там большой трафик движения, ходит общественный транспорт. Кроме того, здесь много подземных сетей, много технологических колодцев. Поэтому в основном дорожные работы будут проводиться только в ночное время, - говорит глава дорожного ведомства Алексей Горбачев.

Сейчас составляется график проведения работ на улицах Ижевска, закупаются строительные материалы. А сами работы планируют начать в мае.

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