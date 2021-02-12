Уроженец Удмуртии принес бронзу в копилку молодежной сборной России по лыжам

Уроженец Удмуртии взял бронзу на молодежном ЧМ фото:pixabay.com

11 февраля на чемпионате мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам в Вуокатти прошли спринтерские гонки классическим стилем.

Воспитанник удмуртской лыжной школы Сергей Ардашев занял третье место, уступив 7,70 секунды занявшему первое место россиянину Александру Тереньтеву. Еще один представитель Удмуртии - Денис Филимонов - замкнул пятерку сильнейших.

Напомним, в прошлом году Ардашев стал чемпионом мира по лыжным гонкам классическим стилем среди юниоров и молодежи на ЧМ в Обервизентале (Германия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 2021 году на перекрестке Орджоникидзе и Советской в Ижевске появится светофор

Три жительницы Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя в спа-салоне