В Ижевске изменится расписание автобуса до Старомихайловского

Изменится расписание автобуса 356 фото: И.Марченко

С 15 февраля в Ижевске изменится расписание маршрута №356, который отправляется от остановки “Северное кладбище” до остановки “Старомихайловское”. В маршруте появятся дополнительные заезды до остановки "Новомихайловское".

Расписание автобуса можно посмотреть на сайте ИПОПАТ: http://xn--80apsdbt.xn--p1ai/the_route_network/commuter_route/356.php

Изменения вводятся на время, чтобы оценить пассажиропоток.

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