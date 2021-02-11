У нарушившего ПДД более 270 раз водителя из Ижевска изъяли автомобиль Audi

Изъяли автомобиль Audi Q5 Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии

Судебные приставы Удмуртии изъяли автомобиль Audi Q5 и отправили его на штрафстоянку нарушившего ПДД более 270 раз водителя из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Ижевчанину было выписано несколько штрафов на сумму 280 тысяч рублей, которые он не оплатил. Кроме того, он скрывал свой автомобиль. Найти его удалось только сотрудникам ГИБДД МВД по Удмуртии.

В течение 10 дней мужчина должен оплатить долги.

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