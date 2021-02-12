«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «В Новый год – без долгов!»

Победители получили бытовую технику и сертификаты на покупку электроприборов.

В Удмуртии наградили победителей акции «В Новый год - без долгов!». АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит ее уже в шестой раз - на этот раз участниками стали 50 тысяч клиентов компании.

В акции участвовали владельцы лицевых счетов, которые добросовестно платили за коммунальные услуги, успели погасить все задолженности до Нового года и оплатили предварительный счет за декабрь 2020-го.

Всего разыграли 105 призов, в том числе бытовую технику и сертификаты на покупку электроприборов. Также, в качестве поощрения, участникам списывали пени по долгам. Победителей выбирала специальная компьютерная программа.

Победителей акции поздравил директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

- Большое спасибо за то, что вы остаетесь добросовестными клиентами и ответственно относитесь к оплате услуг. Мы обязательно продолжим нашу акцию.

Награждение победителей состоялось 10 февраля. Также Денис Детинкин подвел итоги 2020 года.

- Самый большой провал у нас был в апреле-мае, - рассказал он. - Мы получили большое снижение по платежам наших клиентов. Но постепенно ситуация выровнялась. Конечно, она не вышла на прошлые уровни. По сравнению с прошлым годом платежи уменьшились на 5%.

Победители по достоинству оценили призы.

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