Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год

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Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2020 году. Лидерами по приросту онлайн-подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, Северо-Запада и Урала. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году выросло количество заказов SIM с доставкой на дом. По России этот показатель увеличился на 64%.

В 2020 году эпидемиологическая ситуация подтолкнула телеком-рынок к ускоренному развитию онлайн-продаж и цифровых сервисов. Tele2 фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Наибольший прирост подключений через цифровой канал за 2020 год зафиксирован в регионах макрорегионального подразделения оператора «Байкал и Дальний Восток», он составил 111%. Также существенно увеличилось количество подключений на Северо-Западе – на 57% и на 55% на Урале.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. В столице этот показатель достигает 22% от всех подключений через сайт. Чуть опережает Москву и область по переходам в сеть оператора со своим номером макрорегион «Волга», где зафиксировано 23%. Лидером по доле MNP-портаций от общего числа подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, где показатель составил 29%. По России зафиксирован средний результат на уровне 17%.

При заказе SIM-карт абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета в сети оператора. Наиболее популярным тарифом стал «Мой онлайн». На его долю в 2020 году пришлось 24% от всех подключений в цифровом канале.

Самоизоляция и стремление сократить личные контакты в пандемию повлияли на рост количества заказов SIM-карт с доставкой. Так, по России за 2020 год количество онлайн-покупок с доставкой на дом выросло на 64%. Абсолютными лидерами по этому показателю стали регионы Байкала и Дальнего Востока, где количество заказов SIM увеличилось в 36 раз, в 11 раз в Черноземье и в 7 раз на Юге.

- Пандемия дала мощный импульс к стремительному развитию интернет-торговли во многих отраслях экономики, телекоммуникации не стали исключением. После снятия ограничений популярность онлайн-сервисов не снизилась. Можно сказать, что мы имеем дело с измененной моделью поведения потребителя, сменой привычных способов покупок в офлайн на онлайн. Кроме того, изменилась и сама модель продаж в интернете. Если раньше большинство клиентов при выборе способа доставки покупок предпочитали самовывоз, то сейчас более востребованной стала курьерская доставка комплектов для подключения. Мы планируем и дальше развивать интернет-магазин, расширять его функционал, пополнять его новыми опциями и возможностями для комфорта наших клиентов, - пояснил Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2.