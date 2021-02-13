Водитель ВАЗа в Ижевске столкнулась с автобусом и погибла

ДТП произошло на Воткинском шоссе. Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

Страшное ДТП произошло на Воткинском шоссе в Ижевске 13 февраля. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель автобуса госпитализирован. Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

Женщина 1949 года рождения на ВАЗе ехала со стороны СХВ около 9:20. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автобусом «ЛиАЗ», которым управлял мужчина 1959 года рождения. Водитель ВАЗа скончалась на месте происшествия, водитель автобуса получил травмы. Его госпитализировали.

По предварительным данным, в автобусе находились десять человек. Пострадавших среди них нет.

Сейчас движение на участке затруднено. Причины аварии устанавливаются.

Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

В ГИБДД напоминают, что вести транспорт нужно со скоростью, которая не превышает установленного ограничения. Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за транспортом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дедушка и ребенок погибли в пожаре в Удмуртии

Пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Труда в Ижевске

Несовершеннолетний житель Удмуртии подозревается в избиении взрослого односельчанина