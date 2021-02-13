Карта распространения коронавируса на 13 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске. Фото: Дмитрий Селезнев
По состоянию на 13 февраля в Удмуртии зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. 98 пациентов выздоровели. Одна женщина скончалась.
За весь период в регионе переболели коронавирусом 26 908 человек. 23 514 выздоровели. 353 пациента скончались.
Статистика по районам:
Ижевск — 12 974
Воткинск — 1 181
Глазов — 1 299
Можга — 1 150
Сарапул — 979
Завьяловский район — 1 567
Алнашский район — 583
Балезинский район — 414
Вавожский район — 251
Воткинский район — 309
Глазовский район — 217
Граховский район — 178
Дебесский район — 222
Игринский район — 528
Камбарский район — 205
Каракулинский район — 198
Кезский район — 274
Кизнерский район — 298
Киясовский район — 187
Красногорский район — 294
Малопургинский район — 393
Можгинский район — 277
Сарапульский район — 293
Селтинский район — 257
Сюмсинский район — 205
Увинский район — 686
Шарканский район — 398
Юкаменский район — 225
Якшур-Бодьинский район — 384
Ярский район — 212