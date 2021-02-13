Карта распространения коронавируса на 13 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске. Фото: Дмитрий Селезнев

По состоянию на 13 февраля в Удмуртии зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. 98 пациентов выздоровели. Одна женщина скончалась.

За весь период в регионе переболели коронавирусом 26 908 человек. 23 514 выздоровели. 353 пациента скончались.

Статистика по районам:

Ижевск — 12 974

Воткинск — 1 181

Глазов — 1 299

Можга — 1 150

Сарапул — 979

Завьяловский район — 1 567

Алнашский район — 583

Балезинский район — 414

Вавожский район — 251

Воткинский район — 309

Глазовский район — 217

Граховский район — 178

Дебесский район — 222

Игринский район — 528

Камбарский район — 205

Каракулинский район — 198

Кезский район — 274

Кизнерский район — 298

Киясовский район — 187

Красногорский район — 294

Малопургинский район — 393

Можгинский район — 277

Сарапульский район — 293

Селтинский район — 257

Сюмсинский район — 205

Увинский район — 686

Шарканский район — 398

Юкаменский район — 225

Якшур-Бодьинский район — 384

Ярский район — 212