98 случаев коронавируса обнаружили в Удмуртии 13 февраля

За сутки второй компонент вакцины получили более тысячи человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По состоянию на утро 13 февраля в Удмуртии зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. Среди заболевших девять детей до 14 лет и 23 человека старше 65. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

98 человек справились с болезнью. Одна женщина умерла. Ей был 81 год.

2 528 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 426 в состоянии средней степени тяжести, 87 в тяжелом.

Заболели 38 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, девять жителей Воткинска, восемь жителей Игринского района, пять жителей Юкаменского района, четыре жителя Сарапула, по два случая зарегистрировали в Глазове, Алнашском, Воткинском, Киясовском и Малопургинском районах, по одному — в Можге, Балезинском, Вавожском, Граховском, Красногорском, Сарапульском и Якшур-Бодьинском районах.

В Удмуртии за весь период подтвердили 26 908 случаев болезни. 23 514 человек выздоровели, 353 скончались.

13 170 человек вакцинировали. 1 337 получили второй компонент.

Всего в регионе провели 850 649 исследований на коронавирус. За последние сутки — 2 686.

Ранее в регионе анонсировали ряд послаблений. Мы разбирались, можно ли теперь жителям Удмуртии не носить маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обязательный режим: носить ли маски жителям Удмуртии

Связанные с коронавирусом ограничительные меры смягчили в Удмуртии