Названа предварительная причина пожара, в котором погибли дедушка и внук из Удмуртии

В доме проживали четыре человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В ночь с 12 на 13 февраля в Глазове на ул. Чехова произошла трагедия. В одноэтажном деревянном доме во время пожара погибли 60-летний дедушка и его трехлетний внук. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что во время возгорания в доме отсутствовали бабушка и мать мальчика. Названа предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас принимается комплекс мер к установлению всех обстоятельств трагедии: произведен осмотр дома, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются родственники погибших.

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