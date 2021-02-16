Погода в Ижевске 16 февраля: переменная облачность и до -20°С

Днем в Ижевске будет морозно Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Прошла половина февраля, а весна и не думает приходить. Как сообщают синоптики Удмуртского гидрометцентра, сегодня в городе будет морозно.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до -20…-18°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 3-8 м/с.

По данным сервиса Яндекс Погода, вечером станет еще холоднее. Столбик термометра укажет на -25…-20°С.

О прогнозе погоды на всю неделю читайте по ссылке.

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