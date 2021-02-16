«Ростелеком» отмечает пятилетие тарифа «Игровой»

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В 2021 году исполнилось пять лет тарифному плану «Игровой», который «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома».

Сегодня в экосистему помимо тарифа «Игровой», который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming (Варгейминг), MY.GAMES (Май.Геймс) и 4game (фогейм), также входят цифровая витрина «Игровой маркет», облачные игры Nvidia от GFN.RU (Нвидиа от ДжиФН.ру) и новые возможности, которые появились в прошлом году.

Важный этап развития экосистемы в 2020 году - выход тарифного плана «Игровой» за пределы сети «Ростелекома»: теперь абоненты мобильного оператора Tele2 смогут получать бонусы в играх от Wargaming.

При непосредственном участии «Ростелекома» облачный гейминг совершил мощный прорыв за пределы европейской части страны. GFN.RU развернули сервера облачных игр в дата-центре компании в Екатеринбурге, благодаря чему все преимущества такого гейминга стали доступны жителям Урала и Сибири. Облачные решения позволяют любой компьютер превратить в мощную игровую машину.

Также в прошедшем году облачные игры от GFN.RU были интегрированы в видеоприставку нового поколения Wink+ - теперь гейминг доступен на большом экране с отличными техническими параметрами.

Осенью «Ростелеком» в партнерстве с Huawei (Хуавей) представил специальный домашний роутер для геймеров, который использует технологии искусственного интеллекта. Устройство обеспечивает пользователям новый уровень игрового опыта благодаря приоритизации трафика популярных онлайн-игр и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер «Игровой RT-X» определяет и поддерживает 18 игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, которая имеет большой потенциал на российском рынке. Роутер в настоящее время доступен в регионах, где «Ростелеком» построил оптические сети доступа по технологии PON(ПОН)*.

В прошлом году был обновлен состав тарифа «Игровой», расширен перечень доступных бонусов в World of Warships, а пул игр от MY.GAMES пополнила Lost Ark. В 2021 году экосистема сервисов для геймеров продолжит свое развитие, ожидается масштабное обновление игровых опций и предложений от партнеров, а также добавление новых игр.

- Пять лет мы последовательно выстраивали и расширяли экосистему продуктов для геймеров и не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня мы собрали лучшую коллекцию сервисов для российских поклонников онлайн-игр: тариф «Игровой» включает 11 игр от трех издателей-лидеров рынка, есть «Игровой Маркет», облачные игры Nvidia и даже специальный игровой роутер. Мы все эти годы старались предвосхищать потребности игровой аудитории в России, предлагая эксклюзивные продукты и постоянно улучшая игровой опыт клиентов. Мы нацелены на то, чтобы и дальше оставаться главным трендсеттером в игровой индустрии на телеком-рынке, создавая лучшие решения для наших клиентов-геймеров, - отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

Полная информация о тарифе «Игровой» и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.

Информация от партнера

*PON (Passive Optical Network) - технология пассивных оптических сетей доступа, «оптика в квартиру». Технология обеспечивает передачу данных до 1 и более Гбит/с.

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