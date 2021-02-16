Фото: Диля Ахмадишина

Промсвязьбанк (ПСБ) снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке и рефинансирование ипотеки других банков. Теперь минимальная ставка от 7,75% годовых установлена на программу рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Размер кредита составляет до 85% от стоимости залога, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде.

Ипотеку на вторичном рынке жилья можно оформить по ставке от 7,89% годовых при первоначальном взносе от 15%.

— Сейчас сохраняется высокий спрос на рефинансирование кредитов сторонних банков, полученных несколько лет назад, также мы видим большой интерес к программам ипотеки на вторичном рынке жилья. При этом банк предоставляет комплексный сервис - ведь людям важна не просто привлекательная ставка, большое значение имеет удобство и скорость оформления сделки. Мы уверены, что снижение ставок и комплексный подход наших менеджеров к подбору ипотеки поможет клиентам найти оптимальное решение квартирного вопроса, — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться заказом оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

Программа «Вторичный рынок» предлагает:

- Процентная ставка 7,77% годовых применяется по программе при сумме кредита от 10 млн рублей и наличии страхования;

- Процентная ставка 7,89% годовых применяется по программе для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета Orang Premium Club (Орандж Премиум Клаб), при наличии страхования.

При покупке недвижимости у партнера сегмента «Platinum PSB» (Платинум ПСБ) – процентная ставка 7,99 % годовых со страхованием. При покупке недвижимости у партнера сегмента «Gold PSB» (Голд ПСБ) – процентная ставка 8,19% годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов – процентная ставка 8,59% годовых со страхованием.

- Минимальная сумма кредита – 500 тыс рублей;

- Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей – для иных регионов;

- Первоначальный взнос – от 15 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости;

- Срок кредита – от 3 до 25 лет.

Процентная ставка 7,75% годовых применяется по программе «Рефинансирование» для работников оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами ПСБ, при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке/договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки/залога прав в пользу ПСБ. До госрегистрации ипотеки/залога прав в пользу ПСБ процентная ставка равна 9,75% годовых. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1%.

- Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей;

- Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей и не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту;

- Сумма кредита может составлять от 20 до 85% от рыночной стоимости предмета залога;

- Срок кредита – от 3 до 25 лет.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

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