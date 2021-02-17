13 февраля в ледовой арене «Можга» состоялся хоккейный турнир среди детских команд на призы АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Фото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

13 февраля в ледовой арене «Можга» состоялся первый хоккейный турнир среди детских команд на призы АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

В соревнованиях приняли участие четыре команды возрастной категории 2009 - 2011 годов:

команда «Сокол» г. Сарапул;

команда «Чайка» с. Каракулино;

команда «Рубеж» г. Камбарка;

команда «Луч» г. Можга.

Активную поддержку спортсменам оказали более 200 болельщиков.

На торжественном открытии спортсменов и зрителей приветствовали генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова Дмитрий Арсибеков, Глава МО «Город Можга» Михаил Трофимов, глава МО «Сарапульский район» Игорь Асабин и глава МО «Камбарский район» Александр Поддубский.

В приветственном слове гости поздравили юных хоккеистов с таким замечательным спортивным событием, которое, несомненно, станет для ребят важным этапом хоккейной карьеры и запомнится навсегда.

Фото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

"Звезды хоккея не появляются из ниоткуда. Они рождаются на дворовых хоккейных коробках, на таких соревнованиях, как сегодняшний турнир, надеюсь, что он вдохновит вас на упорную ежедневную работу, без которой нельзя добиться новых высот и рубежей. Я рад, что нефтяные компании "Нефтиса" и "Белкамнефть", которые входят в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева, активно помогают рождению новых звезд хоккея в Удмуртии. Всем спортсменам сегодня желаю удачи, зрелищных матчей и ярких побед, а зрителям захватывающей игры, пусть победит сильнейший!", - обратился к спортсменам Дмитрий Арсибеков.

Четыре матча, несколько часов эмоций, азарт участников и переживания болельщиков наполнили ледовую арену спортивного комплекса.

В результате упорной борьбы первое место среди юных хоккеистов завоевала можгинская команда "Луч", в финальной игре ей удалось забить 11 шайб в ворота сарапульского "Сокола". Третье место досталось команде "Рубеж" из Камбарки, которая победила Каракулинскую "Чайку" со счетом 10:3.

За честностью игры следили профессиональные судьи Николай Салангин и Алексей Соломин, они же определили лучших игроков каждой команды: Максим Бузилов из Камбарки, Леонид Шимарин из Сарапула, Андрей Сигачев из Каракулино и Матвей Уткин из Можги.

Фото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

На торжественном награждении все команды и лучшие игроки получили медали, грамоты и призы от компании "Белкамнефть", а после окончания турнира всех ребят ждал праздничный обед.

Организация детских хоккейных матчей, в том числе турниров имени М.Т. Калашникова, соревнований по следж-хоккею, «Золотой шайбы» имени А.В.Тарасова, турнира «Надежда» входит в благотворительную программу фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева по развитию детско-юношеского хоккея в Удмуртской Республике. Программа реализуется по инициативе Михаила Гуцериева и главы Удмуртии Александра Бречалова под патронажем Правительства УР. Среди других направлений программы – строительство объектов спортивной инфраструктуры, в том числе современного ледового дворца в Можге, обустройство открытых и возведение крытых хоккейных площадок в районах республики, приобретение спортивного инвентаря и экипировки для команд муниципальных образований региона.

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